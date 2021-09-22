Три человека погибли при пожаре в жилом доме в России

Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Ставрополе, есть погибшие, сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В 02:35 (GMT+4) произошел пожар в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома по улице Тухачевского, 15. Входную дверь пришлось вскрывать. Обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время тушения пожара из дома было эвакуировано 20 человек. На данный момент возгорание ликвидировано.