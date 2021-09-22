В России цена бензина АИ-95 на бирже обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последний рекорд был зафиксирован 22 июля. Тогда стоимость бензина Аи-95 достигла 60,03 тыс. рублей за тонну. Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,2%.

Бензин Аи-92 также дорожает. В ходе торгов в среду его биржевой индекс вырос на 0,2%, до 56,21 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива также немного увеличилась - на 0,1%, до 50,07 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 0,6%, до 24,21 тыс. рублей за тонну.

В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась за день на 1,2%, до 39,53 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,4%, до 50,74 тыс. рублей за тонну.