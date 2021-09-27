Объемы авиаперевозок пассажиров по России в августе составили 10,64 млн

Объемы авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях в августе текущего года на 31% превысили показатели августа допандемийного 2019 года и составили 10,64 млн человек. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения Росавиации.

В целом объем авиаперевозок пассажиров за август 2021 года почти достиг уровня того же периода 2019 года и составил 14 млн человек (96% по сравнению с объемами авиаперевозок за аналогичный период 2019 года).