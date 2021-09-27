В России выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В частности, за сутки выявили 1 527 случаев в Санкт-Петербурге, 581 - в Самарской области, 541 - в Воронежской области, 538 - в Нижегородской области, 528 - в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 620 353 человека.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 526 пациентов в Санкт-Петербурге, 443 - в Свердловской области, 360 - в Оренбургской области, 357 - в Ростовской области, по 354 - в Нижегородской области и Красноярском крае.

Число летальных исходов возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.