Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Забайкалье

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 29 сентября на севере Забайкальского края в районе населенного пункта Новая Чара. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"29 сентября 2021 года в 12:36 от Байкальского филиала ФГБУ ФИЦ "Единая географическая служба РАН" поступила информация о том, что в 39 км от поселка городского типа Новая Чара Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,7", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет, сообщения о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступали.