В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов

В России вступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях, а также запрещающий регистрировать организацию в жилых помещениях. Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях», передает Trend со ссылкой на İz.ru.

Так, закон предписывает иностранным НКО ежегодно отчитываться в Министерство юстиции о своей работе, доходах и расходах, а также запрещает регистрировать их филиалы в жилых помещениях.

Кроме того, такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят свои мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.