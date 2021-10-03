В России разбился вертолет Robinson

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 19:41 мск поступила информация о том, что в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок (Детский городок ЗИЛ) городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Robinson R-44. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли три человека", - сказали в пресс-службе, добавив, что в настоящее время место падения вертолета обнаружено.

В МЧС добавили, что на месте ЧП для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения.