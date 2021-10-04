Россия уже выпустила 170 млн комплектов вакцин от COVID-19

Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, в целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед".

"За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин [от коронавируса]", - сказал министр. По его словам, большая часть среди выпущенных вакцин приходится на "Спутник", выпуск которого компаниями "Генериум" и "Биокад" в сентябре составил 40 млн доз двух компонентов.

"Планируется до конца года произвести еще около 150 [млн доз]. Таким образом, мы в этом году выйдем на параметры 300 млн плюс", - добавил Мантуров.

По его словам, в России сейчас "избыток" вакцин от коронавируса.

Министр также назвал "крайне востребованной" за рубежом вакцину "Спутник V", напомнив, что она зарегистрирована в 70 странах.