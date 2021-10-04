Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать ожидания от министерской встречи ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет предвосхищать итоги предстоящей плановой видеоконференции министров стран ОПЕК+, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Традиционно мы не хотели бы предвосхищать какие-то результаты встречи", - сказал Песков журналистам в понедельник, комментируя вопрос о том, каких результатов ожидают в Кремле.