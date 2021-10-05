Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия со вторника официально возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами - Джибути, Данией, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Кроме того, расширяется география полетов в Индию и Испанию.

Так, со вторника отечественные авиакомпании смогут летать на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет осуществляться по четыре рейса в неделю на каждом из направлений.

Кроме того, россияне смогут отправиться на Тенерифе из Москвы. На этом направлении будет два рейса в неделю.

Из Москвы в Джибути авиакомпании будут выполнять два рейса в неделю. Это же касается Веллингтона, Лимы, Кейптауна и Йоханнесбурга. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген со вторника будут осуществляться два рейса в неделю.