Путин и Рахмон обсудили по телефону развитие ситуации в Афганистане

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре развитие ситуации в Афганистане. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС..

"Главы государств обсудили последнее развитие ситуации в Афганистане и договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Путин в телефонном разговоре поздравил с днем рождения лидера Таджикистана, которому во вторник исполнилось 69 лет. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения", - говорится в сообщении Кремля.

Лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, отметили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму. "Своей многолетней деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной областях", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что высоко ценит усилия коллеги по укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также его вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии. Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. "От души желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов", - заключил президент РФ.