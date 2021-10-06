Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% в 2021 году

Всемирный банк изменил прогноз по росту ВВП России в сторону улучшения до 4,3% в 2021 году по сравнению с майским, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы до 2,8% и 1,8%. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из материалов доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии.

Предыдущий прогноз Всемирного банка предусматривал рост российской экономики на 3,2% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.

Таким образом, прогноз ВБ на 2021 год оказался оптимистичнее макропрогноза Минэкономразвития, который предусматривает рост ВВП России в 2021 году на 4,2%. На 2022-2024 годы министерство ожидает рост на 3%.