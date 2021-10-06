В России предложили ужесточить ввоз армянского коньяка

Минфин России предложил обязать импортеров алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлять банковскую гарантию в таможенные органы. Об этом говорится в приложении к документу «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованном на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на РБК.



Мера коснется только той продукции, которая маркируется федеральными специальными марками, то есть крепкого алкоголя или вина. Гарантия означает, что банк выплатит суммы акциза, если компания не заплатила или сделала это не в полном объеме, говорится в документе. Ввести новое требование нужно, чтобы исключить риски неуплаты обязательных платежей в бюджет.

Представитель Минфина подтвердил «Ведомостям», что такие поправки в Налоговый кодекс готовятся и предложения будут направлены заинтересованным ведомствам. В Федеральной таможенной службе не ответили на запрос издания.

Сейчас банковские гарантии должны предоставлять в Федеральную налоговую службу только российские производители для приобретения спирта, отметил в разговоре с изданием президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Ранее они были обязательны и для импортеров — так они гарантировали использование марок по назначению. Но с 2021 года власти отменили это требование, добавил он.

Теперь норму о банковских гарантиях предложили вернуть. В 2021 году у недобросовестных импортеров c территории ЕАЭС появилась возможность получать официально марки в Росалкогольрегулировании, наносить их на продукцию и ввозить в Россию, но впоследствии не платить акциз.



По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран ЕАЭС в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Беларуси (1,7 млн дал).