В России за сутки зарегистрировали 929 смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 929 против 895 днем ранее, до 212 625. Это новый максимум с начала эпидемии, следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 133, до 7 662 560. В стране выявляют более 25 тыс. заболевших пятый день подряд. В относительном выражении прирост числа заболевших за сутки составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 19 841, до 6 778 900. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.