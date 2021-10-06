Российские банки в сентябре снизили выдачи кредитов наличными на 2,5%

Российские банки в сентябре 2021 года сократили выдачи кредитов наличными на 2,5%, до 1,99 млн ссуд. Снижение наблюдается впервые с мая этого года, следует из расчетов аналитической компании Frank RG, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объем выданных кредитов наличными в прошлом месяце также уменьшился - на 1,6%, средний чек кредита увеличился на 0,9%, до 318 тыс. рублей.

Общий объем выданных банками кредитов в сентябре 2021 года составил 1,25 трлн рублей, что на 2,45% больше, чем в предыдущем месяце, и на 14,5% больше, чем в сентябре 2020 года.

"Объем выданных кредитов растет третий месяц подряд после падения в июле этого года. Тогда объем выданных кредитов резко снизился из-за изменения условий в государственной программе льготной ипотеки", - отмечают в компании.

Кроме того, впервые за полтора года объем выданных в сентябре кредитов по ипотеке снизился в годовом выражении. Так, в сентябре банки выдали 157 тыс. ипотечных ссуд на 487,4 млрд рублей, что на 3,53% меньше, чем в сентябре 2020 года, когда наблюдался пик спроса на ипотеку по льготной программе (тогда под 6,5%). "В ближайшие месяцы мы также ждем снижения объемов выдаваемых кредитов в годовом выражении - рынок продолжит процесс нормализации после последствий льготной программы", - отмечается в материале.

Объем кредитов наличными, по данным аналитиков, снизился по сравнению с рекордом прошлого месяца - выдано чуть меньше 2 млн кредитов на сумму 632,8 млрд рублей. Кредиты наличными по-прежнему опережают по объему ипотечные кредиты. Объем выданных POS-кредитов и автокредитов сохранился на уровне августа.