В России за сутки выявили 27 550 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 декабря. В относительном выражении он составил 0,36%.
В частности, за сутки выявили 2 418 случаев в Санкт-Петербурге, 1 454 - в Московской области, 644 - в Самарской области, 621 - в Нижегородской области, 604 - в Воронежской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 677 331, следует из сообщения штаба.
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