Международные резервы России в сентябре снизились на $4,05 млрд
Международные резервы РФ на 1 октября 2021 года составили $614,122 млрд, что на 0,66% (или на $4,059 млрд) ниже показателя на начало сентября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ.
На 1 октября 2020 года международные резервы РФ составляли $583,426 млрд.
За отчетный месяц валютные резервы практически не изменились и составили $485,464 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 3,04% и составила $128,658 млрд.
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