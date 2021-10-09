В России зарегистрировали 968 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 968 против 936 днем ранее, до 215 392. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Количество умерших за сутки вновь оказалось максимальным с начала эпидемии, при этом в стране регистрируют свыше 900 смертей от новой болезни четвертый день подряд. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 362, это максимум с 24 декабря и второе по величине значение за эпидемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 746 718. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%. В частности, за сутки было выявлено 1 689 заразившихся в Московской области, 668 - в Самарской области, 643 - в Нижегородской области, 627 - в Республике Башкортостан.

В настоящее время в России продолжает лечение 690 481 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 21 049. Всего уже выздоровели 6 840 845 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки вылечились 1 395 пациентов в Московской области, 1 133 - в Республике Башкортостан, 472 - в Нижегородской области, 458 - в Свердловской области, 407 - в Самарской области.