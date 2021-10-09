Сто человек эвакуировали из горящего дома в центре Петербурга

Сотрудники МЧС эвакуировали сто человек из горящего дома в Петроградском район Петербурга. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, данных о пострадавших не поступало, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пожар начался на мансарде в шестиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15. Площадь пожара выросла до 800 кв.метров. Пожар тушат по третьему рангу.