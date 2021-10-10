Легкий самолет L-410 упал в России (Обновлено)

Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск около базы РЭС в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Trend.

"Около 09:11 мск в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых - парашютисты", - сказал собеседник агентства.

Изначально источник сообщил, что в ЧП погибли 19 и пострадали три человека. Позднее он уточнил, что из самолета извлекли живыми еще четырех человек. Всего, по его данным, спасено семь человек.

Источник также добавил, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета. По данным ведомства, судьба 16 человек неизвестна. Всего на борту находились 23 человека, 21 один из них - это парашютисты. Семеро выживших были деблокированы из самолета.

K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.

10:49 (GMT+4) Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Trend.

"Около 10:11 (GMT+4) в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек", - сказал собеседник агентства.