В России зарегистрировали более 900 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 962 против 968 днем ранее, до 216 415. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 647. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 775 365. В относительном выражении прирост составил 0,37%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 17 274. Всего уже выздоровели 6 858 119 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,2% от общего числа заразившихся.