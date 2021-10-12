В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 44 - в Свердловской области, 37 - в Краснодарском крае, 34 - в Республике Башкортостан, 33 - в Нижегородской области.