Владимир Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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