Товарооборот России и Китая вырос почти на 30 процентов

Товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе - сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Только в сентябре объем торговли России и КНР составил $13,468 млрд.

По итогам 2020 года товарооборот между двумя странами сократился на 2,9%, до $107,76 млрд.

Товарооборот КНР и США

Товарооборот Китая и США за первые три квартала текущего года вырос в годовом исчислении на 35,4%, составив $543,115 млрд, сообщило таможенное управление.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - сентябре увеличился на 32,9%, до $411,536 млрд. Импорт американской продукции вырос на 43,5%, до $131,579 млрд.

Только в сентябре объем торговли Китая и США составил ;72,795 млрд.

По итогам 2020 года объем торговли КНР и США увеличился на 8,3%, до $586,72 млрд. Положительное сальдо Китая выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Товарооборот за три квартала

Внешний товарооборот Китая за первые три квартала 2021 года вырос в годовом исчислении на 32,8%, составив $4,374 трлн, сообщило таможенное управление.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе - сентябре увеличился на 33%, до $2,4 трлн. Импорт вырос на 32,6%, до $1,973 трлн.