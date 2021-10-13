Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 984 против 973 днем ранее, до 219 329. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из информации штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717, до 7 861 681. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 801, до 6 916 086. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88% от общего числа заразившихся.