Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Байденом

Президент России Владимир Путин считает, что у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения с коллегой из США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, затрагивал ли американский лидер в разговорах с ним ситуацию с ценами на нефть и сделкой ОПЕК +, глава российского государства пояснил: "Нет, эти вопросы мы с ним не обсуждали".

"Но мы в контакте с администрацией находимся. И в целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом", - сказал Путин.

Россия будет работать с любым президентом США, которого изберут американцы, и не дает никаких оценок, заявил Путин в ответ на вопрос про Трампа.

Журналистка американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл - модератор сессии - задала вопрос главе государства. Она упомянула о возможности избрания экс-президента США Дональда Трампа на новый срок и поинтересовалась, будет ли этот период хорошим для энергорынка.

"Это нас не касается. Я не хочу давать этих оценок. Я раньше говорил - до выборов в США, и до выборов Трампа, и после, и перед последними выборами, - <...> что мы будем работать с тем руководителем Соединенных Штатов, который будет выбран американскими избирателями, американским народом. Мы не даем никаких оценок", - подчеркнул Путин.