Лавров: Новый спецпредставитель США по Афганистану выразил желание наладить контакт с РФ

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в ходе телефонного разговора со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым выразил желание вступить в контакт с российской стороной и приехать в Россию. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Уэст звонил вчера нашему представителю господину Кабулову. Выразил сожаление, что вот так все произошло, он буквально был накануне московского формата назначен и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть", - сказал он.

20 октября в Москве состоится третье заседание московского формата консультаций по Афганистану. В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения "Талибан", представляющей Афганистан.

Уэст сменил на посту спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада. Уэст в 2012-2015 годах работал в Совете национальной безопасности Белого дома при администрации Барака Обамы, занимаясь Афганистаном и Пакистаном. Вице-президентом США тогда был Джо Байден, в настоящее время являющийся руководителем американской администрации. В этот же период Уэст занимал должность специального советника вице-президента США по Южной Азии.