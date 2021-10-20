В России за сутки умерли 1 028 пациентов с коронавирусом

Число смертей из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 028 против 1 015 днем ранее, до 226 353. Это новый максимум с начала пандемии. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, согласно данным штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 - в Нижегородской области, 39 - в Краснодарском крае, 38 - в Свердловской области, 37 - в Башкирии.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 34 073, до 8 094 825. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

В частности, за сутки выявили 3 274 случая в Санкт-Петербурге, 2 590 - в Московской области, 930 - Самарской области, 728 - в Нижегородской области, 698 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 802 760, следует из сообщения штаба.