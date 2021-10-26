В России зафиксировали 1 106 смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 106 против 1 069 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего умерли 232 775 пациентов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Таким образом, уже восемь дней подряд регистрируют свыше 1 тыс. смертей от ковида в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 72 летальных случая в Санкт-Петербурге, 40 - в Краснодарском крае, 39 - в Нижегородской области, 38 - в Московской области, 34 - в Ставропольском крае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 36 446, до 8 316 019. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

В частности, в Москве за сутки выявили 6 074 новых случая, в Подмосковье - 2 930, в Санкт-Петербурге - 2 735, в Самарской области - 1 278, в Нижегородской - 762, в Воронежской - 744.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 869 660, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 26 973, до 7 213 584. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,7% от общего числа заразившихся.

Число выздоровевших в Москве возросло за сутки на 3 924, в Санкт-Петербурге - на 2 929, в Подмосковье - на 2 877, в Самарской области - на 767.