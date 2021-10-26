Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение в области освоения космоса

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о расширении сотрудничества в рамках межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Документ подписали во вторник в ходе 72-го Международного астронавтического конгресса в Дубае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и государственный министр по передовым технологиям ОАЭ - председатель Космического агентства ОАЭ Сара бинт Юсеф аль-Амири, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить про конкретные направления нашей работы, то у нас несколько интересных направлений. Например, в части пилотируемой космонавтики мы готовы к подготовке ваших представителей для длительного профессионального полета. Нам приятно, что именно нам выпала честь подготовить ваших первых космонавтов", - сказал глава Рогозин перед подписанием соглашения.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что подписанное соглашение позволит России и ОАЭ развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.

Ранее посол посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер сообщил в интервью ТАСС, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в развитии взаимодействия с Россией по освоению космического пространства, стороны в скором времени подпишут соглашение о сотрудничестве.

Первая космическая миссия ОАЭ была реализована в 2019 году совместно с Роскосмосом. Эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури совершил полет на МКС на борту космического корабля "Союз МС-15". Он провел на станции 8 дней. ОАЭ в последнее время занимаются развитием своей космической программы. Власти ОАЭ ранее заявляли, что в ближайшее десятилетие планируют отправлять в космос все больше эмиратских космонавтов.

72-й Международный астронавтический конгресс проходит во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. В мероприятии примут участие главы космических агентств разных стран, представители космической отрасли, производители оборудования и ученые, специализирующиеся на связанных с космосом проблемах. Специалисты представят свои достижения и обсудят планы будущих миссий по освоению космоса.