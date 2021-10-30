Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет

Молдавия и компания "Газпром" согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство инфраструктуры республики.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и "Газпромом". Стороны согласовали формулу расчета цены, а также аудита долга, накопленного компанией "Молдовагаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники консультаций согласились с необходимостью "дальнейших переговоров для установления графика платежей".

Согласно договоренностям сторон, контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" продлен на пять лет. Как указали в ведомстве, поставки топлива по новому соглашению начнутся 1 ноября.

"Газпром" подтвердил подписание контракта. При этом договор был продлен на взаимовыгодных условиях.