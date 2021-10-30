В России за сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,48%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, заразились 8 472 797 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 578 инфицированных, в Подмосковье - 2 680, в Самарской области - 1 405, в Нижегородской - 815, в Воронежской - 787.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило 900 000. Из данных штаба следует, что сейчас в России болеют 903 993 человека.