Россия и Бразилия продолжают обсуждать закупку ЗРПК "Панцирь-С1"

Россия и Бразилия продолжают обсуждать вопрос вероятной закупки латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".

Об этом в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время вопрос приобретения бразильской стороной "Панциря" не снят с повестки дня и продолжает обсуждаться", - сказал Пунчук.

Как отметил замглавы ФСВТС, ранее Бразилия проявила интерес к закупке ЗРПК "Панцирь-С1". "Бразилия активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса "Панцирь-С1". Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий", - сообщил Пунчук.