В России выявили свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Россия 31 октября 2021 12:56 (UTC+04:00)
В России выявили свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 993 случая - это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Четвертый раз на этой неделе в РФ обновляются максимальные значения суточных выявлений новых заболевших коронавирусом. Накануне сообщалось о 40 251 случае.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 158 пациентов.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 513 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 238 538 умерших и 7 млн 358 тыс. 539 выписанных, в том числе 27 115 выписаны за последние сутки.

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