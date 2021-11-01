«Газпром» начал поставлять газ в Молдавию по новому контракту

Поставки газа в Молдавию по новому долгосрочному контракту «Газпром» начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет, сообщает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около $450 за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Молдавия должна провести независимый аудит долга «Молдовагаза» перед Россией в будущем году. После этого страны определят, в течение какого срока «Молдовагаз» должна будет вернуть долг.

Переговоры о новых поставках газа шли в течении месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдавии начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных $1900 за 1 тыс. куб. м.

Для Молдавии в сентябре цена газа подскочила до $550 по сравнению со средней ценой в $149 в 2020 году.