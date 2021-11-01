Энергопотребление в России за 10 месяцев выросло на 5,6%

Потребление электроэнергии в России за январь - октябрь 2021 года выросло на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 899,1 млрд кВт⋅ч, а выработка - на 6,6%, до 918,6 млрд кВт⋅ч. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Потребление электроэнергии в России в октябре выросло на 6,4%, до 94,4 млрд кВт⋅ч, выработка - выросла на 7,7%, до 96,6 млрд кВт⋅ч. Электропотребление за 10 месяцев увеличилось на 5,6% и составило 899,1 млрд кВт⋅ч, выработка - на 6,6%, до 918,6 млрд кВт⋅ч", - отметил он.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на полях ВЭФ-2021 сообщил журналистам, что потребление электроэнергии в России по итогам 2021 года может превысить на 5,5% показатель 2020 года и на 2% - 2019 года.