В России зафиксировали 1 178 смертей из-за коронавируса за сутки
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 178 против 1 155 днем ранее, до 240 871. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю эпидемию, предыдущий максимум - 1 163 смерти за сутки - был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. Это минимум за неделю. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.
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