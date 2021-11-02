В России зафиксировали 1 178 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 178 против 1 155 днем ранее, до 240 871. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным за всю эпидемию, предыдущий максимум - 1 163 смерти за сутки - был зарегистрирован 29 октября. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 008, до 8 593 200. Это минимум за неделю. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,46%.