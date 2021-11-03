Песков: Путин расскажет Байдену о действиях РФ по климату во время их очередного общения
Президент России Владимир Путин расскажет лидеру США Джо Байдену о действиях РФ по климату во время их очередного общения, понимание о целесообразности которого достигнуто. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату", - сказал представитель Кремля.
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