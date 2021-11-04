КНР и РФ призвали стороны переговоров по СВПД учитывать интересы друг друга
Для достижения успеха на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) необходимо, чтобы все стороны переговорного процесса учитывали интересы друг друга, подчеркнули заместители глав МИД Китая Ма Чжаосюй и России Сергей Рябков, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Обе стороны подчеркнули, что (...) все стороны должны уважать и учитывать интересы друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию и содействовать скорейшему возвращению всеобъемлющего соглашения (СВПД - ИФ) в правильное русло", - говорится в сообщении о телефонной беседе дипломатов на сайте китайского МИДа.
Они отметили, что "нынешняя ситуация в ядерной области в Иране находится на важном этапе", и в этих условиях "все стороны должны работать сообща".
Китай и Россия "договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать процесс политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", информирует китайский МИД.