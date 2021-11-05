Moody's улучшило прогноз ВВП России в 2021 году до 4,8%

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 году вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 году", - отметили эксперты агентства. В 2023 году Moody's прогнозируют рост ВВП РФ на уровне 1,5%.

Эти прогнозы включают ожидания по восстановлению мировых цен на сырьевые товары и восстановление внутреннего рынка после карантина COVID-19. "Рост реального ВВП на 10,5% в годовом исчислении во втором квартале вернул объемы производства в России до уровня, предшествующего пандемии", - добавили там.

По мнению агентства, до конца текущего года поддержку экономике РФ будет оказывать наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. В то же время ограничения предложения и дефицит рабочей силы сдерживают потенциал роста в промышленном секторе. Риски для экономического роста, по мнению агентства, несет и низкий уровень вакцинации в России.

"Поскольку только около 33% населения полностью вакцинировано, медленный прогресс в вакцинации снижает способности страны противостоять риску обострения пандемии и его влиянию на здоровье населения и экономику", - добавили там.

По оценкам Moody’s, годовая инфляция к концу 2021 года достигнет 6,0%, хотя к концу 2022 года она постепенно снизится до 4,3%. Уровень безработицы в 2021 году достигнет 3,6%, снизившись к 2022-2023 году до 3,5%.