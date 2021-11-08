В России выявили 39 400 новых заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 400, до 8 834 495. Об этом сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, за сутки было выявлено 2 597 случаев в Санкт-Петербурге, 1 736 - в Самарской области, 799 - в Воронежской области, 787 - в Нижегородской области. В настоящее время в России продолжает лечение 998 931 человек.

В стране вылечились после коронавируса 25 582 человека за сутки. Всего уже выздоровели 7 587 560 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до 85,9% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 138 пациентов в Санкт-Петербурге, 887 - в Самарской области, 675 - в Красноярском крае, 644 - в Башкирии.

Число летальных исходов возросло на 1 190 против 1 179 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 248 004 пациента. Таким образом, уже три недели подряд в стране регистрируют более 1 тыс. смертей из-за коронавируса за сутки. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%.

В частности, за сутки было зафиксировано 85 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 46 - в Краснодарском крае, 43 - в Ставропольском крае, 41 - в Воронежской области, 39 - в Нижегородской области.