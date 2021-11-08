Международные резервы России за неделю выросли на $1,6 млрд

Международные резервы РФ на 29 октября составили $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд, говорится в материалах Банка России. По данным на 22 октября, объем резервов составлял $621,6 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Регулятор отметил, что резервы выросли 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.