Авиакомпании России в октябре почти вышли на уровень 2019 года

Российские авиакомпании по итогам октября 2021 года перевезли 10,9 млн пассажиров, таким образом почти достигнув объемов перевозок октября допандемийного 2019 года. Это следует из оперативных данных Росавиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сравнении с показателями октября 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%.

Всего за январь - октябрь 2021 года перевезено 94,4 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пассажирооборот достиг 204,8 млрд пассажирокилометров, увеличившись на 53%.