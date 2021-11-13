Число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии превысило 9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 256. Общее количество заболевших превысило 9 млн и составило 9 031 851. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,44%.

Заболевших стало на 1 млн больше менее чем за месяц - число инфицированных превысило 8 млн 18 октября.

В частности, за сутки было выявлено 3 273 случая в Санкт-Петербурге, 2 891 - в Московской области, 1 790 - в Самарской области, 788 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 022 920, следует из сообщения штаба.