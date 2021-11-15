Названа стоимость бизнес-джета Aurus

Стоимость бизнес-джета SSJ Aurus составит от $40 до $50 млн, что значительно дешевле аналогичных самолетов зарубежного производства. Об этом журналистам в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, интерес к самолету уже проявляют как частные, так и корпоративные заказчики из России. Чемезов также выразил надежду, что будут и иностранные заказчики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Aurus Business Jet - новый вариант бизнес-версии самолета SSJ 100, который дополнит линейку Aurus, состоящую из представительского седана, лимузина, внедорожника и вертолета. Дальность полета самолета увеличена до 7 200 км.

"Думаю, будут [иностранные заказчики]. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше 7 тыс. километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко. Внутри России интерес уже есть", - сказал он, добавив, что это интерес как со стороны частных, так и корпоративных клиентов. "Бизнес-джет Aurus, который здесь [в Дубае] демонстрируется, [будет стоить] в районе $39-50 млн в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около $60-65 млн в зависимости от комплектации", - отметил он.

Чемезов также добавил, что всего заказчикам было поставлено 11 таких самолетов в бизнес-версии, в том числе за рубеж. Первые поставки самолета SSJ-100 в VIP-версии или в бизнес-версии начались в первой половине 2010-х годов. Самолет в VIP-комплектации в частности используется тайскими ВВС.