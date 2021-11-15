Москва будет и дальше предпринимать шаги для стабилизации обстановки в Карабахе - Путин

БАКУ /Trend/ - Москва будет и дальше предпринимать шаги для стабилизации обстановки в Карабахе. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей.