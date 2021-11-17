В Сибирском ФО России произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
Четыре человека скончались при столкновении двух автомобилей в Республике Тыва. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает УГИБДД МВД по региону.
Авария произошла на 64-м километре автодороги "Чадан - Ак-Довурак". Лада Приора и ВАЗ 2107 столкнулись лоб в лоб, в результате чего четыре человека скончались на месте происшествия.
По предварительной информации, Ладой управлял 33-летний мужчина, который три раза привлекался к ответственности за нетрезвое вождение в 2017 и 2018 годах. В 2021-м его задержали за вождение без прав. Также правоохранители выяснили, что 20-летний водитель ВАЗа ездил без прав и четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.
Сейчас на месте происшествия работают следователи.
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