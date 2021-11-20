В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки

Россия 20 ноября 2021 13:31 (UTC+04:00)
В России выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 120, до 9 294 188. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 239 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 637, в Московской области - 1 885, в Самарской - 1 762, в Краснодарском крае - 997.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 038 919, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 172, до 7 992 426. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 86% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выписали 6 487 человек, в Санкт-Петербурге - 4 177, в Подмосковье - 1 937, в Краснодарском крае - 1 254, в Самарской области - 988.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 254, до 262 843. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 93 смерти, в Санкт-Петербурге - 75, в Краснодарском крае - 72, в Московской области - 61, в Нижегородской - 40.

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