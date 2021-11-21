"Формула власти": Михаил Гусман о личности Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха (ВИДЕО)

"Формула власти": Михаил Гусман о личности Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху.
Trend представляет полную видеоверсию данного фильма:
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку организован замечательно - итальянский гимнаст
В Баку прошла церемония награждения победителей ЧМ в программе прыжков на акробатической дорожке и двойном мини-батуте (ФОТО)
В Азербайджане производство продукции в сфере выработки, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром достигло почти 2 млн манатов
Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о подорвавшемся на мине в Зангилане сотруднике