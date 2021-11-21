Точной даты новой встречи Путина и Байдена пока нет - Песков

Точная дата, в которую могла бы состояться новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определена. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Точной даты пока нет", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков пояснял, что контакты Путина и Байдена возможны до Нового года, но они могут состояться и позже.